Başkan Şerifoğulları’ndan vatandaşlara 75 bin lira kira desteği

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2 Mart 2023 tarihli meclis kararı itibariyle riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara 50 bin ile 75 bin lira aralığında "hibe şeklinde kira desteği” sunacaklarını ve konunun altyapısını oluşturduklarını kaydetti.

Çalışmalar çerçevesinde mevcut yapısını yıkma kararı alan veya inşaatı belirli seviyeye gelmiş olan yapı sahiplerine talep edilen şartları sağlamaları halinde bu hibeden faydalanma imkanı sunacaklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, 1. dereceden deprem şehri olan Elazığ’daki yapı stokunu her geçen gün daha güçlü duruma getirdiklerini dile getirdi.

’’Ticarethanelere 50 bin, konut sahiplerine 75 bin lira verilecek’’

Deprem sonrası risk taşıyan ticarethane ve konutlarını yenileme kararı alarak kentsel dönüşüme katılacak olan vatandaşlara her türlü kolaylığı sunacaklarını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, ’’Mevcut haliyle risk oluşturan yapıları yıkma kararı alan ticarethane sahibi vatandaşlarımıza, ticarethaneleri başına 50 bin, konut başına ise 75 bin lira nakdi destek sağlayacağız. Hibe şeklinde yapacağımız bu kira yardımlarını ise hak sahibi vatandaşlarımıza aylık periyotlar halinde vereceğiz’’ dedi.

Elazığ Belediyesi Basın -Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, risk oluşturan yapılarını kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen vatandaşların Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen başvurmaları veya arayarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.