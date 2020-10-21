Başkan Şerifoğulları,"İşbirliği ile çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak”
VATANDAŞLARI DAHA DETAYLI DİNLEMEK, YÖNETİME DAHİL ETMEK VE MAHALLELERİN İHTİYACINI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA HER HAFTA BİR MAHALLEYİ ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, BU KAPSAMDA SARAYATİK MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.
Şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ettiklerini ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaş belediye işbirliği ile çözemeyecekleri hiçbir problemin kalmayacağını söyledi.
Vatandaşları daha detaylı dinlemek, yönetime dahil etmek ve mahallelerin ihtiyacını yerinde tespit etmek amacıyla her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu kapsamda Sarayatik Mahallesi’ne gitti. Burada muhtar Aytaç Şahinoğlu ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyene Şerifoğulları, belediye olarak gerçekleştirdikleri ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.
Sarayatik Mahallesi’nin şehrin köklü bir yerleşim noktası olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Dolayısıyla depremin oluşturduğu mağduriyetin de izlerini fazlasıyla taşıyor. Şehrin doğudan batıya bütün mahallelerinin kalkınması noktasında çaba sarf ediyoruz ve bu bağlamda her mahalleye eşit hizmet götürmeyi hedefledik. Vatandaşlarımızın haklı beklentilerini biliyoruz. Sorumluluğumuz ağır fakat vatandaş-belediye işbirliği ile çözemediğimiz hiçbir problem kalmayacak. Muhtarımızla da daima istişare halindeyiz” dedi.
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