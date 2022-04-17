Başkan Şerifoğulları, “Yaşam alanlarıyla şehir kimliğine değer kazandırıyoruz”

Şehrin dört bir yanında sürdürdükleri çalışmalarla şehrin gelişimine değer katmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bir yandan şehrimizin sorunlarını bir bir çözüme ulaştırıyoruz, bir yandan da yepyeni yaşam alanlarıyla şehir kimliğine değer kazandırıyoruz” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hafta sonu mesaisinde Sanayi, Salıbaba, Çatalçeşme ve Aksaray mahallelerini ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları ziyaretlerinde hem yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehrin dört bir yanında sürdürdükleri çalışmalarla şehrin gelişimine değer katmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Şahin Şerifoğulları, “Bir yandan şehrimizin sorunlarını bir bir çözüme ulaştırıyoruz, bir yandan da yepyeni yaşam alanlarıyla şehir kimliğine değer kazandırıyoruz. Ulukent, Doğukent, Kırklar, Sanayi ve Salıbaba mahallerimizden geçen kanal sorununu çözüme ulaştırarak, bu alanı yol ve peyzaj çalışmalarıyla yeniden şekillendirdik. Vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte zaman geçirebilecekleri güzel bir yaşam alanına kavuşmuş oldular. Şehirlerin gelişiminde önemli bir unsur olan yol çalışmalarımızı da şehrin dört bir yanında sürdürüyoruz. Şehrin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yepyeni yollarla şehir trafiğine nefes aldırmaya ve konfor kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde Aksaray Mahallesi-Güney Çevre Yolu bağlantısını sağlayacak yeni yol çalışması ile Sanayi, Salıbaba ve Çatalçeşme mahalleleri bağlantısını sağlayacak yeni yol çalışmalarımızı başlatacağız. Bu yol çalışmalarımız ile mahallelerimizin gelişimine değer kazandırmış olacağız” dedi.