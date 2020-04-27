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Başkan Şerifoğulları, üst yapı çalışmalarını inceledi

GAZİ CADDESİ VE VALİ FAHRİBEY CADDESİ’NDE BAŞLATILAN ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARINI BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI YERİNDE İNCELEDİ.

Başkan Şerifoğulları, üst yapı çalışmalarını inceledi

GAZİ CADDESİ VE VALİ FAHRİBEY CADDESİ’NDE BAŞLATILAN ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARINI BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI YERİNDE İNCELEDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:10
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Başkan Şerifoğulları, üst yapı çalışmalarını inceledi

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine tamamen kapatılan Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinden başlatılan asfalt yenileme çalışmalarını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları inceledi.

Valilik kararıyla salgına karşı kapatılan kentin en yoğun Gazi caddesini ve Vali Fahribey caddelerinde durumu fırsata çeviren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve asfalt yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Her iki caddede asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Gazi ve Vali Fahribey Caddelerinin trafiğe kapalı olduğu bu dönemde krizi fırsata çevirerek, buralarda çalışmalarımızı yapabilme imkanı yakaladık. Bayramdan önce çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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