Başkan Şerifoğulları, “Tüm ekiplerimizle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Elazığ’ın 41 mahallesine eşit şekilde hizmet götürmek adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hemşehrilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimizle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu çerçevede Ulukent, Doğukent, Kırklar, Sanayi ve Salıbaba mahallelerini kapsayan Kanal Boyu Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesiyle düzenlenen yeni yaşam alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin 41 mahallesine eşit şekilde hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyor, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam geliyoruz. Bugün de şehrimizin doğu bölgesine prestij kazandıran Ulukent ve Doğukent mahallelerimizdeki yeni yapılan parklarımızda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın davetlerini kırmayıp çay eşliğinde güzel sohbetlerine misafir olduk, taleplerini dinleyerek çözüm noktasında istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı aileleriyle beraber mutlu görmek bizlere güç verdi. Vatandaşlarımıza sıcak ve samimi sohbetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimizle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.