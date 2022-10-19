Başkan Şerifoğulları, “Şehre değer katan dev yatırımları bir bir hayata geçiyoruz”

Şehre değer katan dev yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu çerçevede Güney Çevre Yolu üzerinde yapımına başladığımız Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu an çalışmalarda yüzde 75 seviyesine geldik” dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından Güney Çevre Yolu üzerinde yapımına başlanan Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali inşası ilerliyor. Yaklaşık 85 bin metrekare alan üzerinde 8 bin 348 metrekare kapalı ve 6 bin 556 metrekare yarı açık alan olarak inşa edilen projede; çatı imalatı, dış cephe kaplama, iç mekan ince imalatı, mekanik ve elektrik tesisat imalatı yapımı devam ediyor. Çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığı projede, gerçekleştirilen çalışmaların ardından çevre düzenleme, peyzaj ve asfalt serim işlemlerine geçileceği bildirildi.

Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali inşaatının kısa süre sonra biteceğini aktaran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ Belediyemiz tarafından şehre değer katan dev yatırımları bir bir hayata geçiyoruz. Bu çerçevede Güney Çevre Yolu üzerinde yapımına başladığımız Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu an çalışmalarda yüzde 75 seviyesine geldik. Terminal binamızda iç mekan ince imalatı, mekanik ve elektrik tesisat imalatı yapımı gerçekleştiriliyor. Büyüyen ve gelişen Elazığ’ımızda vatandaşlarımızın daha hızlı ve konforlu seyahat etmelerine olanak sağlayacak Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali’mizin çalışmalarını kısa sürede bitirip modern terminal binamızı bu yılın sonunda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.