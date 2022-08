Başkan Şerifoğulları kentte devam eden çalışmaları inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde kontrol etmek üzere bir dizi inceleme ziyaretinde bulundu.

Başkan Şerifoğulları’na Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. İlk olarak 11 Ana Başlıkta 100 Proje içerisinde yer alan “Doğa Dostu Bisiklet Yolları” Projesinin devam eden çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, Malatya yolu üzerinde doğu-batı istikametli 7 bin 200 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun büyük oranda tamamlandığını kaydetti. Güzergah üzerindeki park alanlarını, yürüyüş yollarını, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizin hem havasını hem de çehresini güzelleştirmek adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Otopark problemi kalmayacak”

Daha sonra beraberindekilerle birlikte şehrimize yepyeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesini inceleyen Başkan Şerifoğulları, ilgili birim müdürü ve mühendislerle birlikte gelinen aşamaya ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Elazığ’ın otoyol kalitesindeki yol ve bulvarlara sahip olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, “Açtığımız yeni güzergahlar sayesinde şehir içi ulaşımda alternatifleri çoğalttık. Merkezde yaptığımız çok katlı otopark ve modern meydanlarla birlikte park yeri sıkıntısı da kalmayacak. Çalışmaların hızla ilerlediği Kent Meydanı projemizi inşallah bu yıl içerisinde hizmete sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Tarihi çarşı hem esnaflardan hem de vatandaşlardan tam not alacak”

Son olarak Ticaret Doğduğu Sokaklara Geri Dönüyor Projesi çerçevesinde "Çarşı Mahallesi-Sakarya Caddesi, Belediye Sokak, Saray Cami Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma Projesine ilişkin çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları, bir yandan gelinen aşamayı kontrol ederken bir yandan da çarşı esnafıyla hasbihal etti. Proje içerisinde 81 dükkanın cephe yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, “Tarihi çarşımızdaki her çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. Çarşının kendisine has özelliklerini korumaya ve tarihi yapısını bozmadan ilerlemeye çok özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki proje sonunda daha modern ve kullanışlı bir duruma büründüreceğimiz çarşımız, hem esnaflardan hem de vatandaşlarımızdan tam not alacak” şeklinde konuştu.