Başkan Şerifoğulları gönüllere dokunmaya devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aksaray ve Salıbaba Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gönül belediyeciliği çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, bir yandan mahalle içerisindeki belediye çalışmalarını yerinde kontrol ederken bir yandan da vatandaşlarla belediye çalışmalarına ilişkin hasbihal etti. Başkan Şerifoğulları’na Aksaray Mahalle muhtarı Özcan Bal da eşlik etti. Her ziyaretinde çocuklara ayrı bir yakınlık gösteren Başkan Şerifoğulları, hediye ettiği çeşitli oyuncaklarla onları mutlu etmeyi ihmal etmedi.

“İşini hakkıyla yapan ve her mahalleye eşit hizmet götüren bir belediyeyiz”

Aksaray Mahallesi’nin ardından Salıbaba Mahallesi’ne geçen Başkan Şerifoğulları, Salıbabayı Çatalçeşme ve Doğukent mahallelerine bağlayan 2 bin 500 metre uzunluğundaki 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yeni yol çalışmasına ilişkin incelemelerde bulundu. Yeni yolun devam eden çalışmalar doğrultusunda büyük bir kısmının tamamlanarak hizmete hazır duruma getirildiğini belirten Başkan Şerifoğulları, her geçen gün değişim, dönüşüm yaşayan Elazığ’ın yürütülen belediye çalışmalarıyla birlikte daha çok büyüyüp geliştiğini ifade etti. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, “İşini hakkıyla yapan ve 41 mahallemizin tamamına eşit hizmet götürmeyi hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Bir yandan şehrimize vizyon kazandıracak projeleri hayata geçiriyor bir yandan da hizmete sunduğumuz bu projeleri vatandaşlarımıza anlatarak onları bilgilendiriyoruz. Hemşehrilerimizle neredeyse her gün bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bu noktada vatandaşla en sık bir araya gelen ve onları fikirleriyle yönlendirmeleriyle idareye dâhil eden Belediye Başkanlarından biriyim. Göreve geldiğimiz günden itibaren söz verdiğimiz bütün çalışmaları sırasıyla hayata geçirdik. Devam eden projelerimizi de inşallah en yakın zamanda tamamlayarak şehrimize kazandıracağız” dedi.