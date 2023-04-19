Başkan Şerifoğulları esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bayram öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, öğretmenevi civarı ve Gazi Caddesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, özellikle ulaşım projeleri çerçevesinde hizmete sunulan Modern Yolcu Otobüs Durağı’nı inceledi. Toplu taşıma hizmetinden faydalanacak yolcuların doğru zamanda doğru durakta bulunmak üzere yönlendirilmesini sağlayan ve aynı zamanda durakta bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olan yeni sistem akıllı durağın, vatandaşlardan tam not aldığını belirten ve bu projeyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, daha sonra Gazi Caddesi güzergahındaki dükkan ve iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti, onların fikirlerini dinledi.

Cadde boyunca vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Şerifoğulları’na özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Taleplerini birebir rahat bir şekilde ifade eden gençler, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.