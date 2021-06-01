Başkan Şerifoğulları: ‘Doğaya yatırım yapmayı sürdürüyoruz’

Elazığ için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Doğaya yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Güneş Enerji Santrali’ne (GES) yönelik çalışmalarımız da her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yılda 5 MW kapasiteli şehir ekonomisine katkı sağlayacak yeni GES projesinin bağlantı antlaşmasını imzaladı. Şahinkaya Mahallesi mevkiinde toplamda 87 bin 143 metrekare alan üzerinde inşa çalışmalarına başlanan GES projesinin, kısa süre sonra hayata geçerek elektrik üretmeye başlayacağı bildirildi.

Göreve geldikleri günden itibaren söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “GES projesi geleceğe yönelik atılmış önemli bir adım. Çöpten Enerji Üretim Tesisiyle yılda 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. GES projesiyle bu rakamlar artarak devam edecek. Elazığ, potansiyeli yüksek bir şehir. Elazığ’ımız için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor, söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Doğaya yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerimiz arasında yer alan Güneş Enerji Santrali’ne yönelik çalışmalarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. Şahinkaya mevkiinde 5 MW kapasiteli GES projemiz için çalışmalarımızı başlatmış olup, 2022 yılında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.