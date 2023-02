Başkan Şerifoğulları, “Bugün tüm Türkiye için tek yürek olma vaktidir”

Vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bugün tüm Türkiye için tek yürek olma vaktidir. Bugün yaraları sarma vaktidir” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde, binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu ve deprem bölgesine yardımlar yapmaya başladı. Bu çerçevede Elazığ’dan da yardımlar giderken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çağrıda bulundu.

Bu zorlu sürecin devlet-millet dayanışmasıyla aşılabileceğini dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Yaşadığımız bu büyük felaketin ardından her birimiz karınca misali elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmek zorundayız. Bugün tüm Türkiye için tek yürek olma vaktidir. Bugün yaraları sarma vaktidir. Depremzede kardeşlerimize gönderilmek üzere şehrimizde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Hayır Çarşısı, Valilik İrtibat Noktası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Binasında yardım toplama merkezleri oluşturulmuştur. Depremzede kardeşlerimizin, ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardımı hemşehrilerimizden bu noktalara ulaştırmalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

Şerifoğulları, “Bu büyük felaketi kısa süre önce yaşamış bir şehir olarak bu acıyı yakından tanıyoruz. Tüm hemşehrilerimden bugün tek yürek depremzedelerimizin yanında olmalarını, destek sağlamalarını bekliyorum. Biliyorum ki birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Elazığ böylesine zor bir zamanda üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Hepimiz için çok zor ve acı bir zaman. Bu zorlukta en büyük gücümüz kardeşliğimiz olacaktır. Kardeşliğimizi en üst düzeyde yaşama vaktidir. Bir kez daha yaşanan bu büyük felakette, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.