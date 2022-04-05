Başkan Şerifoğulları, “Bu şehri hak ettiği noktalara taşıyacağız”

Elazığ’ın gelecek vizyonuna yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu şehri modern yol ve çok katlı otoparklarla, kentle özdeşleşecek meydanlarıyla, sosyal alanları, park, müze ve modern kütüphaneleriyle hak ettiği noktalara taşıyacağız” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin önemli oranda ihtiyacını karşılayacak ve kent ekonomisine katma değer sağlayacak yeni şehirler arası otobüs terminali inşaatında incelemelerde bulundu. Güney Çevre Yolu üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerinde inşası devam eden yeni terminal binasının cephe ve ıslak zemin çalışmalarını kontrol eden Başkan Şerifoğulları, gelinen aşamaya ilişkin mühendis ve ilgililerden bilgi aldı.

Yeni terminal binası inşaatının yüzde 45 seviyesinde bittiğini, geri kalan bölümlerin ise hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydeden Başkan Şahin Şerifoğulları, “Elazığ’ın gelecek vizyonuna yakışır projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimin yıllardır beklediği Fuar ve Kongre Merkezi’ni hizmete sunduğumuz gibi bu projemizi de hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete sunacağız. Bu şehri; modern yol ve çok katlı otoparklarla, kentle özdeşleşecek meydanlarıyla, sosyal alanları, park, müze ve modern kütüphaneleriyle hak ettiği noktalara taşıyacağız” diye konuştu.