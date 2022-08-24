Başkan Şerifoğulları, “41 mahallenin tamamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Elazığ’ın 41 mahallesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrin geleceğine yönelik önemli çalışmalar, büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Kısa vadeli çözümler yerine daha kaliteli, daha meşakkatli ve uzun soluklu çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde yol bakım-onarım ve yeni bağlantı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yunus Emre Bulvarı ile Yıldızbağları Mahallesi kanal boyu bağlantısını sağlayan bir kilometrelik güzergahta yol genişletme çalışmaları devam ediyor. 20 metre genişliğinde iki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritten oluşacak yeni bağlantı yolu, asfalt seriminin de tamamlanmasıyla birlikte birkaç gün içerisinde hizmete hazır duruma getirilecek.

Öte yandan Çaydaçıra ve Ataşehir Mahallelerinde ise yol genişletme ile yeni yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, mahalle içi ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturarak ulaşımı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Bulvarı ile Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’na yeni bağlantılar oluşturan ekipler, PMT çalışmalarının ardından asfalt serimine geçecek.

Şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarına ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Ulaşımı rahatlatmak, yolların kalitesini yükseltmek, daha modern ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için 41 mahallenin tamamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle şehir merkezinde hızlı bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Ciddi bir altyapı çalışması yürüttüğümüz şu günlerde bir yandan günlük hizmetlerimizle şehrin çehresini güzelleştirirken bir yandan da geleceğine yönelik önemli çalışmalar, büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Kısa vadeli çözümler yerine daha kaliteli, daha meşakkatli ve uzun soluklu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elazığ’ın yollarıyla meydanlarıyla yeni yaşam alanları ve parklarıyla prestijli bir il olması için var gücümüzle çalışıyor, vatandaşlarımızın da ihtiyaçları doğrultusunda programladığımız bütün çalışmalarımızı sırasıyla tamamlayıp halkımızın hizmetine hazır duruma getiriyoruz” diye konuştu.