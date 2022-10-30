Başkan seçim öncesi söz vermişti, kent şantiye alanına döndü

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kent genelinde başlatılan alt yapı ve yeni sosyal alan çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, halk yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Elazığ’ın farklı bir güzelliğe bürüneceğini söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana şehrin kronik sorunlarını çözmek için çaba sarf eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin en büyük sorunlarından biri olan alt yapı çalışmalarını da sürdürüyor. Elazığ’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini içeren içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım projesi doğrultusunda fiziki çalışmalar devam ederken, bir yandan da şehrin trafik sorununu gidermek ve sosyal alanlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmaların olumlu olduğunu belirten vatandaşlar, işlerin bitmesinin ardından kentin farklı bir güzelliğe bürüneceğini kaydetti.

Yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu aktaran vatandaşlardan Kenan Sövüşçü, “Belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Alt yapı sorunu 1960’lardan itibaren devam ediyordu. Bu mesele yeni olan bir mesele değil ama belediye başkanımızdan Allah razı olsun çalışmalarını yapıyor. Belediyemizin bütçesi belli olmasına rağmen gayet güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Zamanında bu Gazi Caddesi başta olmak üzere genişletme çalışmaları yapılsaydı bu sorunlar olmazdı. Zamanındaki belediye başkanlarımız yapmadığı için şimdiye kaldı. Belediye başkanımızın çalışmalarından dolayı mutlu ve memnunuz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden İsmet Bayram, “Hizmetlerinin devamını diliyorum. Elazığ’da çalışmalar devam ediyor. Bu adam Allah rızası için bir şeyler yapıyor. Bugün Elazığ dediğin zaman gakkoşlar diyarı diyoruz, halen daha da öyledir. Elazığ’ın Harput Mahallesi tarihi bir yerdir. Harput tarihinde ilk defa böyle bir hizmet almıştır. Belediyemizin restorasyon çalışmaları halen devam ediyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz gördüğü zaman duygulanıyor. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Demokrasi ve Cumhuriyet meydanlarında çok güzel çalışmaların devam ettiğini ifade eden Fatih Şentürk, “Başkanımız çalışma yapıyor, bundan daha güzel bir şey olmaz. Başkana teşekkür ederim. Belediyelerin fabrika yapacak hali yok, çevre düzenlemeleri ile ilgilenir. Allah razı olsun, iyi çalışıyor. Alt yapı çalışmaları devam ediyor. Dediği projelerin hepsini yerine getiriyor. Çalışmalar bittikten sonra Elazığ daha güzel olur” dedi.

Uzun süredir Elazığ’a gelemediğini fakat Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yaptığı hizmetlerin taktire şayan olduğu söyleyen Şehabettin Baydemir, “Kendisini tebrik ediyorum. Çalışmalarındaki başarılarının devamını diliyorum. Bu tür çalışmalar bizleri sevindiriyor” sözlerini kullandı.