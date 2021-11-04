Başkan Kılıçoğlu, Elazığ’da cemevlerini ziyaret etti

AK Parti Tunceli’nin Pülümür İlçe Başkanı Cağnur Kılıçoğlu ve beraberindeki heyet, Elazığ’da cemevlerini ziyaret etti.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Cağnur Kılıçoğlu, Yıldızbağları Mahallesindeki Elazığ Cemevi ile Fevzi Çakmak Mahallesindeki Ehlibeyt Cemevini ziyaret etti. Burada Alevi dedeleri ile bir araya gelen Başkan Kılıçoğlu, dedelerden cemevlerinin talep ve önerilerini dinledi. Dinlenen taleplerin bir rapor halinde AK Parti Genel Merkezine bildirileceği öğrenildi.

AK Parti hükümetleri döneminde atılan adımlar ve hayata geçirilen reformlara değinen Başkan Cağnur Kılıçoğlu, "AK Parti zalimlere karşı Hüseyin’dir. Sadece cumhuriyet tarihince yok hükmünde sayılmış bu ülkenin ötekileri için değil bütün mazlum coğrafyalar için umut ışığı olmuştur. Alevi toplumu olarak bizler devlet nezdinde ilk kez AK Parti yönetiminde kabul gördük. Hala çözülmemiş bir kısım sorunlarımızın varlığı mutlak, ancak çalışmalar da sürüyor. Emin olabilirsiniz yüzyıllık sorunları çözmede cesaretini defalarca kanıtlamış Cumhurbaşkanımız bu alanda yapılması gerekenleri yapacaktır" dedi.