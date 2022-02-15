Başkan Çadırcı, şehit aileleriyle bir araya geldi

Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırdı, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, İzmir Foça’da eğitim sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden 22 yaşındaki jandarma onbaşı Arif Güneş ve Bingöl’ün Karlıova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki polis memuru Vedat Kılıçaslan aileleri ile bir araya gelerek baş sağlığı diledi. Şehitlerinin ailelerinin kendilerine bir emanet olduğunu aktaran Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Ailelerimizi ziyaret ederek onların dualarını aldık ve bizim de onların bir evlatları olduğumuzu bilmelerini istedik. En büyük sevginin vatan sevgisi en büyük makamın şehitlik makamı olduğunu gelecek kuşakların bilmesi ve şehit ailelerinin binlerce evladının olduğunun bilinmesi yönünde ziyaretlerimiz devam edecektir” dedi.

Şehit aileleri kendilerini yalnız bırakmayan Çadırcı’ya teşekkür etti.