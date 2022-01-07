Başkan Arslan: “Fırat Teknokent şehir için değer üretiyor”

Fırat Teknokent’in işletmelere Ar-Ge ve inovasyon alanında çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Şehrin güçlü yönü olarak öne çıktığını ve değer ürettiğini ifade etti.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, F.Ü. Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Teknokent’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

62 firmanın Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Fırat Teknokent Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, “20 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş ve 2009 yılında şirket kurulumunun tamamlanmasının ardından ülkemizde faaliyete geçen 21. TGB olmuştur. 80 bin metrekare toplam alana sahip bölgemizin kapalı alanı 14 bin metrekaredir. Fırat Teknokent, bölgemizde 160 kişilik Prof. Dr. Nuri Orhan Konferans Salonu, ön kuluçka merkezi, 25-30 ve 50 kişilik 3 adet toplantı salonu, 30 kişilik akıllı sınıf, 20 ve 38 kişilik bilgisayar laboratuvarı, kalibrasyon laboratuvarı, 30-300 metrekarelik ofis alanları, fiber optik internet altyapısı, basketbol sahası, tenis kortu, ofis mobilyası desteği, fabfırat protoipleme atölyesi ve kafeterya hizmetleri verilmektedir” diye konuştu.

Fırat Teknokent’in işletmelere Ar-Ge ve inovasyon alanında çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Asilhan Arslan, “Elazığ TSO’nun da ortağı olduğu ve yönetiminde yer aldığı Fırat Teknokent, ilin öne çıkan bir güçlü yönüdür. Bölgenin gelişim sürecinin devam etmesini görmekten mutlu oluyoruz. Fırat Tekonokent şehir için değer üretiyor” şeklinde konuştu.