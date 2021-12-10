BAL’da Elazığ takımlarının programı

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Elazığ takımları 7. hafta maçlarını oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta 7. hafta heyecanı yaşanacak. Elazığ temsilcilerinden grup lideri D. Fırat Üniversitesi GSK, 7. hafta maçında Diyarbakır ekibi Bismil 1936 Gençlik’le karşı karşıya gelecek. 12 Aralık Pazar günü saat 13.00’da başlayacak maça Bismil ilçe stadı ev sahipliği yapacak. Orta sıralarda yer alan bir diğer Elazığ ekibi Kovancılarspor ise hafta sonu Bingöl ekibi Karlıova Yıldırımspor’la karşılaşacak. 12 Aralık Pazar günü saat 13.00’da başlayacak maç Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak.

Elazığ Yolspor ise BAL 1. Bölge 3. Grupta 7. haftayı bay olarak geçecek.