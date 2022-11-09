BAL’da Elazığ derbisi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ile Fırat Üniversitesi GSK hafta sonu Elazığ derbisinde kozlarını paylaşacak. 12 takımın mücadelesine devam ettiği 2. grupta yer alan Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, 6 maçta aldığı 5 galibiyetle derbiye favori olarak çıkacak. Son 3 maçını kaybeden Fırat Üniversitesi GSK ise kötü gidişata son vermek istiyor.

12 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak olan maça Gençlik Merkezi Sentetik Saha ev sahipliği yapacak. Bu maç öncesi Aksaray Gençlikspor 15 puanla grupta 3. sırada yer alırken, Fırat Üniversitesi GSK 7 puanla 7. durumda.