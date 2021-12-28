Avcılar elleriyle yakaladığı tavşanı geri doğaya saldı

Elazığ’da elleriyle tavşanı yakalayan avcılar, küçük olduğu için tekrar doğaya saldı.

Edinilen bilgiye göre, avcı Oğuz Asan ve arkadaşları Baskil ilçesi kırsalında domuz avına çıktı. Arazide ilerleyen avcılar çalılık arasında saklanan tavşanı fark etti. Ardından Asan, tavşanı elleriyle yakaladı. Tavşanın küçük olduğunu fark eden avcılar, geri doğaya saldı.

Avcıların tavşana merhamet gösterdiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.