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Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 84’üncü yıl dönümü etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 84’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte kaldığı oda ziyaret edildi.

ELAZIĞ 17.11.2021, 11:51
Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 84’üncü yıl dönümü etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 84’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte kaldığı oda ziyaret edildi.

Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Vekili Sami Güzel ve 8’inci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Atatürk Anıtına çelenk koydu. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri, öğretmenevi içerisinde, Atatürk’ün konakladığı odayı ziyaret etti. İlgililerden bilgi alan Dr. Ömer Toraman, ardından şeref defterine düşüncelerini yazdı ve okudu.

Şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Toraman, “Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, 84 yıl önce şereflendirdiğiniz bu mekanda yine aynı gurur ve tazimle huzurunuzda bulunmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatanperver insanları o gün zatıalilerinizi nasıl yüreğinize bastıysa bugün yine aynı hissiyat ve aynı özlemle manevi varlığınızı gönlünde yaşatmakta ve bıraktığınız emanetlere sahip çıkmakta. Bizler açmış olduğunuz uygarlık yolunda göstermiş olduğunuz ülküde, milletçe el ele, omuz omuza vererek bilimde, sanatta, eğitimde, sağlıkta ve teknolojide ülkemizi en ileri seviyeye taşımak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Tören ve etkinliklere, Vali Toraman, Başkan Vekili Güzel, 8’inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgenerel Ergin’in yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

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