Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Elazığ’da armut ağacı, üzerinde meyvesi olmasına rağmen sonbahar mevsiminde tekrar çiçek açtı.

Palu ilçesi Gökdere köyünde Sirac Polat’a ait olan bahçede, bir armut ağacı çiçek açtı. Eylül ayında çiçek açan ağaç, görenleri şaşkına çevirdi.

Bu yıl özellikle havaların sıcak olmasından dolayı çiçeklerin açabileceğini belirten Polat, "Biz de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü üzerindeki meyveler olgunlaşmamış olmasına rağmen çiçek açması beni gerçekten çok şaşırttı. Ben bunu, bu yılın çok sıcak geçmesine bağlıyorum ama en iyisini Allah bilir" dedi.