Son Dakika
Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı
Elazığ’da armut ağacı, üzerinde meyvesi olmasına rağmen sonbahar mevsiminde tekrar çiçek açtı.
ELAZIĞ 11.09.2022, 12:11
Elazığ’da armut ağacı, üzerinde meyvesi olmasına rağmen sonbahar mevsiminde tekrar çiçek açtı.
Palu ilçesi Gökdere köyünde Sirac Polat’a ait olan bahçede, bir armut ağacı çiçek açtı. Eylül ayında çiçek açan ağaç, görenleri şaşkına çevirdi.
Bu yıl özellikle havaların sıcak olmasından dolayı çiçeklerin açabileceğini belirten Polat, "Biz de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü üzerindeki meyveler olgunlaşmamış olmasına rağmen çiçek açması beni gerçekten çok şaşırttı. Ben bunu, bu yılın çok sıcak geçmesine bağlıyorum ama en iyisini Allah bilir" dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
24
açık
Sayfalar Tümü