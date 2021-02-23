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Arıcılar Birliği Başkanı Canbay, “Arıcılığın resmi meslek statüsü kazanması tüm üreticileri sevindirdi”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin girişimleri ile arıcılığa meslek statüsü kazandırıldığını belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Arıcılığın geleceğini korumak ve arıcılık mesleğinin prestijini yükseltmek adına olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz. Tüm üreticilerimiz sevinçle karşıladı” dedi.

ELAZIĞ 23.02.2021, 16:12
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Arıcılar Birliği Başkanı Canbay, “Arıcılığın resmi meslek statüsü kazanması tüm üreticileri sevindirdi”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin girişimleri ile arıcılığa meslek statüsü kazandırıldığını belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Arıcılığın geleceğini korumak ve arıcılık mesleğinin prestijini yükseltmek adına olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz. Tüm üreticilerimiz sevinçle karşıladı” dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne arıcılığın resmi meslek dalı olarak kabul edilmesi yönünde başvuruda bulundu. Talebin olumlu karşılanması üzerine resmi gazete de yayımlanan 31. mesleki eğitim kurulu kararı ile arıcılık meslek dalı kapsamına alındı. Bu kapsamda birlik üyesi arıcı olup, 25 Ekim 2020 tarihi öncesi Arı Kayıt Sistemine kaydı bulunan arıcılar, doğrudan ustalık belgesi almaya hak kazandı. Kayıtlı bin 570, arıcının olduğunu ve yılda ortalama bin ton bal aldıklarını aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, arıcılığın meslek haline gelmesinden mutlu olduklarını ve ileride çok faydasını göreceklerini dile getirdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na arıcılığın meslek dalı olarak görülmesini yönünde başvuru yapıldığını belirten Başkan Fırat Canbay, “Nihayet talep olumlu karşılanmış ve 25 Ekim 2020 tarihli 31285 sayılı resmi gazete de yayımlanan 31. mesleki eğitim kurulu kararı ile arıcılık meslek dalı kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 25 Ekim 2020 tarihinden önce Arı Kayıt Sistemine kayıtlı ve aktif olan üreticilerimiz ustalık belgesi almaya hak kazanmışlardır. Bu süreci takiben milli eğitim müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirilerek Mesleki Eğitim Merkezine başvuruların tüm illerde olduğu gibi ilimizde de Şubat ayında başlatıldı” dedi.

Türkiye’nin 114 bin ton bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Canbay, "Bu kadar önemli ve gelişmekte olan arıcılık sektörünün önünün açılması, yapılan bu faaliyet ile sektörün kurumsal bir statüye kavuşturulması, arıcılığın geleceğini korumak ve arıcılık mesleğinin prestijini yükseltmek adına olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz. Bu uygulamanın arıcılık sektörü adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Elazığ’da kayıtlı bin 570 arıcı vardır. Yıllık ortalama bin ton üretimimiz vardır. Arıcılığın meslek haline gelmesi bizi mutlu etti. İleride faydalarını daha çok göreceğiz. Belirtilen tarihten sonra belge almak isteyen arıcılar, belli bir kritere tabi tutulacak ve eğitim aldıktan arıcı statüsüne kavuşacak” diye konuştu.
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