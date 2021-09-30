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Arıcak’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde İlköğretim Haftası, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ELAZIĞ 30.09.2021, 10:41
Arıcak’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde İlköğretim Haftası, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde İlköğretim Haftası, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erimli İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kutlama programı hazırlandı. Programa, Arıcak Kaymakamı Onur Şan, Erimli Belde Belediye Başkanı Cihan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Eğitimin öneminden bahseden Arıcak Kaymakamı Onur Şan “Değerli velilerimiz, bize emanet ettiğiniz, canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu çatı altında gerekli eğitimlerini almak adına kıymetli öğretmenlerimiz canla başla çalışmalarını yürütüyorlar. İlçemizde eğitim ve öğretim çıtasını yükseğe çıkarmak adına gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sonrası öğrencilerimiz gerçek yuvalarına, eğitim yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmen, öğrenci ve velinin içinde olduğu eğitim verimi daha da artıracaktır” dedi.

Programın ardından Kaymakam Şan sınıf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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