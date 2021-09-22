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Arıcak Kaymakamı Şan şehit yakınları ile bir araya geldi

Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Kaymakam Onur Şan, ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

ELAZIĞ 22.09.2021, 09:53
Arıcak Kaymakamı Şan şehit yakınları ile bir araya geldi

Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Kaymakam Onur Şan, ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Düzce Çilimli Kaymakamlığından Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Kaymakam Onur Şan, ilçede bulunan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Kaymakam Şan, şehit aileleri ile vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Arıcak ilçe sınırlarında ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek şehitlerin emaneti olan aileleri ile görüştüğünü belirten Kaymakam Şan, kaymakamlık olarak taleplerin karşılanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Şehit aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek kendilerini yalnız bırakmadığı için Kaymakam Şan’a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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