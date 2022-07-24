Ankara’dan gelen gençler Elazığ’ı gezdi

Ankara’dan Elazığ’a “Biz Bir Takımız” projesi çerçevesinde gelen gençler, şehri gezerek kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ’da da uygulanmaya başlayan "Biz Bir Takımız" projesi 14 haftalık eğitimin ardından sona ermişti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde verilen eğitimler sonrası gençler Ankara’ya uğurlanmıştı. Yine proje çerçevesinde Ankara’dan 60 genç ve aileleri, il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programlarla Elazığ’da ağırlanıyor. Üç gün süren program çerçevesinde misafirlerle yakından ilgilenen İl Müdürü Eren, Elazığ’ın Anadolu’nun güzide bir şehri olduğuna değinerek gençlere bir araya geldi.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile gerçekleştirilen projeler içerisinde yer alan ’Biz Bir Takımız Projesi’ çerçevesinde ilimizde 14 haftalık Sosyal Uyum, Basketbol ve Oryantiring eğitimleri ile bir çok faaliyet gerçekleştirildi. Projenin devamında iller arası etkileşim ziyareti olarak şehrimizden gençlerimizi Ankara’ya uğurlamıştık. Bu defa Ankara’da gençlerimizi Elazığ’da ağırlıyoruz" dedi.