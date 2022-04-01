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Ankara’dan depremi yaşayan Elazığ’a okul desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

ELAZIĞ 01.04.2022, 15:53
Ankara’dan depremi yaşayan Elazığ’a okul desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da okul yapma kararı almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şimdiki adı Yıldızbağları Ortaokulu olan, yeniden yapıldıktan sonra Ankara Ortaokulu adını alacak olan okulun protokolünü imzalamak üzere Elazığ’a geldi. Çokakoğlu, Milletvekili Gürsel Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ile birlikte okulun protokolünü imzaladı. İmzaların atılmasından sonra okul inşaatına en kısa sürede başlanmasının planlandığı kaydedildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz Elazığ’da eğitime katkı sunmak adına birer okul yaptırmakla ilgili meclislerinden karar aldılar. Bu kararlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülerek onaylandı. En son Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu aramıza katıldı. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin protokolleri imzalandı. Bugün de burada Yıldızbağları Ortaokulu’ndayız. Burada iki tane sevindirici olay var. Birincisi gerçekten bu mahallenin daha modern, öğrencilerimizin ve çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasına yönelik gerçekten ihtiyaç vardı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş da orada bir okul yapılması gerektiğini ve gerçekten iyi bir okul olmasını, çocukların çok daha rahat bir ortamda eğitim almalarına katkı sunabilmek istediklerini belirtmesinin ardından ben de durumu vali ve Milli Eğitim Müdürümüze ilettim. Bir başka sevindirici olay ise hepimizin hayatında önemi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent olarak yaptığı Ankara’nın adı artık Yıldızbağları Ortaokulu’nda yaşayacak. Bakanlığın aldığı onayla bundan sonra Yıldızbağları Ortaokulu’nun adı Ankara Ortaokulu olarak değişecek. Burada gerçekten çocuklarımız eğitimlerini en iyi koşullarda yaşayabilecekler, günlük sosyal aktivitelerin olabileceği okullar olacak” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de, Elazığ depreminden sonra bir hayırsever refleksi ile kente birçok desteğin geldiğini söyledi. Yiğit, "Yapılan ve biten okullarımız var. Halen daha devam edilen ve imzalanan protokollerimiz var. Bir taraftan da zarar gören okullarımızın hem güçlendirilmesi hem de bu arada ekonomik ömrünü tamamlayan okullarımızın da yıkılıp yeniden yapılma süreçleri de hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok kısa zamanda depremin etkileri Elazığ’dan, Elazığ eğitiminden ve insanının üzerinden baskısıyla birlikte kalkar. Biz de asıl işimiz olan insan inşa süreçlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Elazığ depreminin bütün yurtta olduğu gibi Ankara’da da büyük bir üzüntüye sebep olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Biz Elazığ’ın uğramış olduğu yıkımın karşılanması için buradayız. Canları geri getiremeyiz ama yeni bir Elazığ’ın inşasında tüm ülkemizdeki diğer başta merkez hükümetimiz olmak üzere tüm diğer birimlerimiz gibi elimizden gelen katkıyı göstermek amacıyla yola çıktık. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş başkentte oluşan hassasiyette inisiyatif alarak şehrimize böyle bir yardımın yapılabileceği hususunu gündeme getirdiler. Ankara Büyükşehir Meclisinin kararıyla da Elazığ kentimize böyle bir okulun yapılması için inşa çalışmalarına ve Elazığ’ın yeniden ayağa kaldırılmasına ortak olunması kararı alındı. Canlar geri getirilmiyor ancak devletin yeniden yapılanması, toplumsal dayanışmamızın bir adım daha ileri götürülmesi büyük önem arz ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza her türlü yatırım ülkemize önümüzdeki dönemlerde mutluluk, refah ve sevinç olarak geri dönecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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