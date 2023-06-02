Alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da çalıştırıldığı anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Doğukent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil çalıştırıldığı an motor kısmından alev aldı. Sürücü can havliyle araçtan inerken site sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi.