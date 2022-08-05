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Aksaray Gençlikspor’dan 2 transfer daha

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, iki ismi daha renklerine bağladı.

ELAZIĞ 05.08.2022, 12:04
Aksaray Gençlikspor’dan 2 transfer daha

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, iki ismi daha renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig’de yaklaşan yeni sezon öncesi Aksaray Gençlikspor takviyelerine devam ediyor. Sarı-Siyahlı ekip, Elazığ 2. Amatör Küme’de şampiyon olan Doğukent Gençlikspor’un 10 numarası Bilal Enes Şahin ve Kırıkkalespor’dan savunma oyuncusu Berkay Emre Sarısu ile her konuda anlaşma sağladı. Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada her iki transferin de hayırlı olması dilendi.

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