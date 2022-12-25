Aksaray Gençlik mağlubiyetle bitirdi

BAL 2. Grup’un 13. haftasında Aksaray Gençlikspor, evinde karşılaştığı maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 2-0 yenilerek, sezonun ilk yarısını mağlubiyetle tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un 13. haftasında Aksaray Gençlikspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçı konuk takım 10 ve 63. dakikalarda Hüseyin Onur Kaçar’ın attığı gollerle 2-0 gaip tamamladı. Üst üste 2. yenilgisini alan Aksaray Gençlikspor, sezonun ilk yarısını 27 puanla 4. Sırada tamamladı. Bir diğer Elazığ ekibi Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda karşılaştığı lider K.Maraş İstiklalspor’a 8-1 yenildi.