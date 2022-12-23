Aksaray Gençlik evinde, FÜ deplasmanda

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 2022-2023 sezonu 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ve Fırat Üniversitesi GSK’nın da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 2022-2023 sezonu 13. hafta maçlarıyla araya girecek. 13. haftada Aksaray Gençlikspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile, Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda lider Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Aksaray Gençlikspor - Malatya Yeşilyurt Bld. maçı 25 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak ve maçı Niğde Bölgesi’nden Turhan Beyke yönetecek.

Kahramanmaraş İstiklalspor - Fırat Üniversitesi GSK maçı ise 25 Aralık Pazar günü saat 13.00’te K.Maraş Merkez Spor Kompleksi’nde oynanacak ve maçı Karaman Bölgesi’nden Salih Soydan yönetecek.