AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: “Dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka ikinci bir lider yoktur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Elazığlılarla buluştuğunu aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, “6 Şubat 2023 depreminde yitirdiğimiz canları unutmadığını, her bir programında ifade eden ve hiçbir zaman da unutturmayacağını milletine her daim hissettiren en doğal haliyle sevdiğimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle, muhabbetiyle milletini de kuşatan bir devlet adamı olarak ilimize geldi, her zaman olduğu gibi hoş bir sada bıraktı. Milletimizin ve hemşehrilerimizin gönlünde yer alan liderimiz sevgisi ve muhabbeti ile 85 milyonu ayırt etmeden her bir vatandaşımızı bu sevgisiyle kuşatmış, her bir bölgemizi ayırt etmeden hizmet ve yatırımlarıyla donatmıştır. Bu sevgiyi ve muhabbeti, Elazığ’da hem 505 konutun yapılacağı temel atma programında hem de iftar buluşmasında gördük, şahitlik ettik. Elazığlı aziz hemşehrilerimiz ilimizde liderini bağrına bastı, sevgisiyle, muhabbetiyle her daim yanında olduğunu ve olacağını hissettirdi. Bundan dolayı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin iktidara geldiği ilk günden bu yana her türlü afete karşı mücadele verdiğini vurgulayan Açıkkapı, “Elazığ depremi sonrası inşa edilen deprem konutlarıyla devletimiz, hükümetimiz, lideri ve tüm kadrolarıyla milletinin yanında olmuştur, hemşehrilerimizin yanında olmuştur. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz 1,2 milyon kentsel dönüşüm projesiyle 3,3 milyon vatandaşımız güven içerisinde, gönül huzuru içerisinde yaşayacağı yuvalarına kavuşturuluyor. Elazığ’ımızda da yapımı 29 bini aşan konutuyla aziz hemşehrilerimiz yuvalarına kavuşturulmuştur. 500 kilometrelik çapı ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 313 bin binanın yaklaşık 895 bin bağımsız bölümünün inşası Allah’ın izniyle bir yıl içerinde tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkesine bu büyüklükte bir dönüşümü sağlayacak Türkiye’den başka ikinci bir ülkenin olmadığını dile getiren Açıkkapı, “Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor. Ana muhalefet dünden bugüne her daim yapılan her hayırlı işe, her yatırım ve hizmete engel olma, takoz olma anlayışıyla milletimizin hafızasında hep negatif bir iz bırakmıştır. Bu anlayışını dün de bugün de görüyoruz. Dün köprülere, tünellere, havalimanlarına, fabrikalara engel olanlar Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ile yapamazlar dedikleri Togg yerli otomotivine de, Milli Savunma Sanayi projelerimize de, Kanal İstanbul Projesine de karşı çıkmaktan, engel olmaya çalışmaktansa vazgeçmediler, rahatsızlıklarını göstermekten de vazgeçmiyorlar” dedi.

Konuşmalarını sürdüren Açıkkapı, “Bu haliyle Kandil’den, terör örgütünde her fırsatta destek mesajları alan ne ana muhalefetin ne de milletimizin değer yaygılarının farkına varamamış veya bu değerleri ve milletimizin vicdanını görmezden gelen kendisine milliyetçi muhafazakar tanımlaması yapan milletinden kopuk liderleriyle diğer siyasi partiler ile masanın 7. ayağı kandil PKK terör örgütü uzantılı HDP’nin bu ülkemize ve milletimize hayrı yoktur. 14 Mayıs 2023 tarihinde necip milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti ve Cumhur İttifakını iktidara taşıyarak tam bağımsızlık yürüyüşümüze sandıklarda yeniden güç ve destek verecektir. Bizler de Allah’ın izniyle liderimizle birlikte onun yol arkadaşları olarak ülkemize, ilimize ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.