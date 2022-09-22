AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz"

Elazığ’daki kültür derneklerinin temsilcileri ve ses sanatçılarıyla bir araya gelen AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sanatçıların toplumun aynası olduğunu belirterek, sanata veya sanatçıya her zaman desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ile birlikte kültür dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ses sanatçılarıyla bir araya gelen Başkan Yıldırım, mesleklerini icra eden sanatçılarla her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Onların kendileri için çok değerli ve kıymetli olduğunu aktaran Yıldırım, ’’Medeniyet dediğimiz ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz kültür sanattır. Kültür insanları ve sanatçılar, toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve onun da ötesinde bunu her kesime yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Aslında sanatçı toplumun aynasıdır. İşte biz ayna görevi gören kıymetli sanatçılarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm için mücadele veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Ben bu duygularla programımızda bizlerle birlikte olan Milletvekilimiz Zülfü Tolga Ağar’a, kıymetli dernek başkanlarımıza ve sanatçı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyor, sanat hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum’’ dedi.