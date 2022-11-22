Ahmet Gül sürekli gelişim semineri sona erdi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şubesince organize edilen ve Elazığspor’un efsane futbolcularından Ahmet Gül’ün isminin verildiği sürekli gelişim semineri sona erdi.

Teorik bölümü Elazığ Amatör Spor Evinde, pratik bölümü ise Gençlik Merkezi Münir Yılmaz sahasında gerçekleştirilen seminere futbol antrenörleri yoğun katılım sağladı. Seminerin açılış konuşmasını yapan TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Ercan Gür, kurucu başkan Münir Yılmaz’ı yad ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Rahmetli Münir Yılmaz’ın başlattığı ahde vefa geleneğini sürdürerek bu seminere Türkiye ve Elazığ futboluna katkılar sunan teknik direktör Ahmet Gül’ün ismi verildi. Seminerde konuşan Ahmet Gül ise kendisini hatırlayarak onore eden TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Ercan Gür ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Seminere UEFA ELİT A, UEFA A, UEFA B ve UEFA kaleci antrenör belgesi olan 51 antrenör katılım sağladı. Seminerin teorik bölümünde Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Doç. Dr. Zeki Coşkuner ve Doç. Dr. Taner Akbulut sunum yaptı. Seminerin pratik bölümünde ise UEFA Pro Lisans teknik direktör Mehmet Kaplan saha uygulamaları hakkında antrenörleri bilgilendirdi.