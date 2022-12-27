Elazığ’da ADEM tarafından konteyner kentte konaklayan Ahıska Türkü çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından konteyner kentte konaklayan Ahıska Türkü çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Ayrıca müzik dinletisi ile gönüllerince eğlenen çocuklar program sonunda yöresel oyunlarını sergiledi.