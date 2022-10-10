Ahıska Türklerinin bulunduğu bölgede Mevlid-i Nebi programı

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Ahıska Türklerinin bulunduğu konteyner kentte Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

İl Müftüsü Selami Aydın ve görevlilerin katıldığı programda, Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı. Programda Mevlid-i Nebi Haftası hakkında bilgiler veren Aydın, “İlahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hazreti Muhammed Mustafa, insanları hikmet ve güzel öğütle İslam’a davet etmiş, hayatıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gayreti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, onu davetinde başarılı kılan en bariz özelliklerdir. İslam’ı insanlara anlatma ve öğretme mücadelesinde sevgili Peygamberimiz muhataplarına değer vermiş, onlara anlayabilecekleri şekilde tebliğde bulunmuş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar okunup çocuklara hediyeler verildi.