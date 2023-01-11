388 yıllık Hoca Hasan Hamamında restorasyon çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesinin, medeniyetlere ev sahipliği yapmış Harput’u hak ettiği değere kavuşturmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede Harput’un girişinde bulunan ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken 387 yıllık tarihi Hoca Hasan Hamamının hamam müzesi olarak turizme kazandırılması yönündeki restore çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon kazı çalışmalarına başlanılan Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarında inşa edilen Hoca Hasan Hamamı, Harput’un girişinde yüksek ve görkemli kubbesiyle yer alıyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken tarihi Hoca Hasan Hamamı, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek geleceğe taşınacak. KUDEB birimi tarafından büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmaları neticesinde kazı, temizlik ve sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Çalışmaların en kısa sürede bitirilerek turizme kazandırılması bekleniyor.