25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde jandarma vatandaşları bilgilendirdi

Elazığ’da jandarma ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Elazığ’da bir AVM’de stant açılarak broşür dağıtımı yapan jandarma personeli, çeşitli hediyeler de dağıttı. Program çerçevesinde kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak ve şiddete maruz kalanların hangi kurumlara başvurabileceği, yasal haklarını nasıl arayabilecekleri, ne gibi haklara sahip oldukları konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca ekipler, köylerin kahvehanelerinde de bilgilendirme yaptı. Broşür asan jandarma ekipleri, KADES hakkında bilgi verdi.