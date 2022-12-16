23 Elazığ FK’nın konuğu Kuşadasıspor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk yarının son maçında 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor’u konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 17. haftasında 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadolu’ya yenilen bordo-beyazlılar, Kuşadasıspor karşısında kazanarak devreye mutlu girmenin planlarını yapıyor. Samet Ersöz’ün talebelerinde bu maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

18 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan ve hakem Yusuf Alper Abalı’nın düdük çalacağı zorlu 90 dakika Doğukent Stadı’nda oynanacak.

Bu maç öncesi 23 Elazığ FK, 13 puanla 12. sırada yer alırken, Kuşadasıspor 29 puanla 5. basamakta.