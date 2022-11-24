23 Elazığ FK oyuncusu Erdöl, gol krallığı yarışında 2’nci sıraya yerleşti

23 Elazığ FK’nın tecrübeli golcüsü Gökhan Erdöl, bu sezonki 7. golünü attı ve gol krallığı yarışında TFF 3. Lig 2. Grupta 2. sıraya yerleşti.

TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında sahasında karşılaştığı A. Eynesil Belediyespor’u 1-0 yenerek haftalar sonra 3 puanla tanışan ve puanını 9’a yükselterek rahat bir nefes alan 23 Elazığ FK’da yüzleri güldüren bir diğer gelişme de Gökhan Erdöl’ün performansı oldu. Takımın gol yollarındaki en etkili silahı olan Gökhan, bu sezonki 7. golünü attı. Bayrampaşa maçıyla 23 Elazığ FK’daki gol perdesini açan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Ofspor, Orduspor 1967, Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliğii, YS Kahramanmaraşspor ve son olarak A. Eynesil Belediyespor filelerini havalandırdı. Kariyeri boyunca 512. maçına çıkan Gökhan, 199 kez gol atma sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 8 golle Karaman FK’dan Umut Dilek zirvede yer alırken, Umut’un 23 Elazığ FK’dan 7’şer golle Gökhan Erdöl ile yine Karaman FK’dan Akın Akman takip etti.