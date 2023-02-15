23 Elazığ FK, çalışmalara başlayacak

23 Elazığ FK, yaşanan deprem felaketi sonrası sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına 17 Şubat Cuma günü başlamayı planlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden 23 Elazığ FK, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası futbolcularına verdiği iznin ardından 17 Şubat’ta kulüp tesislerinde toplanacak. Futbolcularının afet bölgelerine yardım çalışmalarına katılmasından dolayı izne ayrılan Bordo-Beyazlılar, 17 Şubat Cuma günü kulüp tesislerinde toplanarak çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen 23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Samet Ersöz, “Futbolun konuşulmayacağı bir ortamda biz de futbolcularımıza izin vermenin doğru bir karar olacağını düşündük. Afet bölgelerine elimizden geldiğince yardım elimizi uzatmaya çalıştık. Futbolcularım, teknik heyetimiz ve yönetimimiz afet bölgelerinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın, ülkemizi afetlerden korusun. Türkiye Futbol Federasyonu’nun planlayacağı takvime göre hareket edeceğiz. Biz 17 Şubat’ta kulüp tesislerimizde toplanarak antrenmanlarımıza başlamanın planlarını yapıyoruz” dedi.