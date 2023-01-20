23 Elazığ FK 6 transferini açıkladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK, ara transfer döneminde anlaşma sağladığı 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta ikinci yarı için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen 23 Elazığ FK, anlaşma sağladığı 6 futbolcu için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinden düzenlenen ve kulüp fahri başkanı Hasan Kaymak’ın da hazır bulunduğu imza töreninde anlaşma sağlanan futbolcular kaleci Ogün Karakaya, sağ kanat Metehan Andaç Özlü, sol bek Bilal Özer, stoper Burak Altungök, sağ bek Semih Çağlar ve sağ kanat oyuncusu Muhammet Demirtaş ile resmi sözleşme imzalandı.