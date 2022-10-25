2022’nin son güneş tutulması Elazığ’da da görüldü

Bugün gerçekleşen güneş tutulması dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Elazığ’da da gözlendi.

2022’in ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşmesinin ardından ikinci ve son güneş tutulması bugün dünyanın birçok noktasında görüldüğü gibi Elazığ’da da göründü. Güneş tutulması anı doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat’ın objektifine yansıdı.