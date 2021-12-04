El emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor

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15 yıl pazarcılık yaptığı, yine bu sayede emekli olduktan sonra bırakıp geçinmek için el emeği ürünleri sattığını söyleyen Emine Özel, işini sevdiğini ama zor olduğunu söyledi. Özel, “Biz bu işe başlayalı 25 sene oldu. 15 sene pazarcılık yaptım. Daha sonra emekli olunca pazarlığı bıraktım. Ben buraya sepetim ve poşetimin içindeki örgüleri alıp, burada satıyorum. Üç beş kuruş için uğraşıyorum. Allah ne verdiyse geçinmek için çalışmak zorundayız. Burada sattığım ürünler hepsi el emeği göz nurudur. Böyle güzel ürünleri almak isteyenler gelip burada alır. Tabi zor olmayan bir iş yok. Çalışırsan her şey kolay olur. Çalışma gayretiyle her şey olur. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapıyorum. Herkes çalışması gerekiyor. Bunları yapan kadınlar var. Bu elimdeki patiği ören kadın 80 yaşında bulunuyor. Buradaki birçok ürün o kadının el emeğidir. Çalışan para kazanır. İhtiyacını görüp, kimseye muhtaç olmaz” diye konuştu.