İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında “casusluk” suçlamasıyla başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak tutuklanan İmamoğlu, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında da benzer suçlamalar yöneltildi.

Sulh ceza hakimliğinde ifadeleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçundan tutuklama kararı verildi. Hakimlik kararında, İmamoğlu’nun “çıkar amaçlı bir suç örgütünün elebaşı” olduğu iddiasına yer verildi. Kararda, söz konusu örgütün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma ve uluslararası destek sağlama amacıyla casusluk faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü.

“Veriler yabancı servislerle paylaşıldı” iddiası

Karar metninde, İmamoğlu ve Özkan’ın İBB’ye ait kurumsal hesaplar dahil olmak üzere çok sayıda seçmene ait sosyal medya ve iç yazışmalara eriştikleri, elde ettikleri verileri “Ostin” adlı çevrim içi platform üzerinden paylaştıkları belirtildi. Bu verilerin, şüpheli Hüseyin Gün aracılığıyla yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı ve analiz edildiği ileri sürüldü. Gün’ün “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadelerde bu süreci doğruladığı ifade edildi.

Basın ayağı: TELE1 ve Merdan Yanardağ

Kararda, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, Hüseyin Gün’ün talimatlarıyla “casusluk faaliyetlerinin medya ayağını” oluşturduğu belirtildi. Yanardağ’ın yapılan analiz ve raporlamalara dayanarak kamuoyunda algı oluşturacak yayınlar yaptığı, bu yayınlar karşılığında düzenli maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Hakimlik, somut delillerin bulunması ve suçun ağırlığı nedeniyle tutuklamanın “ölçülü ve gerekli” olduğuna hükmetti.

Gün’ün ifadeleri soruşturmayı derinleştirdi

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hüseyin Gün’ün, emniyet ve savcılık sorgularında İmamoğlu’nun yönettiği iddia edilen suç örgütünün yapısı ve uluslararası bağlantılarına dair ayrıntılı bilgiler verdiği öğrenildi. Gün ve Melih Geçek’in, başka suçlardan tutuklu bulundukları cezaevine sevk edildikleri açıklandı.