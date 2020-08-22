Borsa haftayı düşüşle kapattı!

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,50'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 16,92 puanlık azalışla 1.109,88 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,59, değer kaybederken holding endeksi de 0,58 arttı.