KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜN COVID-19 İLE SAVAŞI

Covid-19 salgını, sektörleri artan zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Küresel ekonominin büyük bir kısmının karantina önlemleri alması, üretim ve ticarete ek olarak yerel tüketim harcamalarının da ciddi darbe almasına yol açtı. Salgının olumsuz etkilediği iş kollarından biri de kırtasiye sektörü. Tedbir amacıyla okulların kapatılması kırtasiye sektörünü çıkmaza soktu. Konu hakkında ekovitrin.com’a konuşan Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı, okulların Haziran ayı içerisinde açılmasının doğru bir karar olacağını belirtti.