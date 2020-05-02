Ev, Mutfak ve Hediyelik Eşya Sektörü İstikrar Paketine Dahil Olmayı Bekliyor
Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester’den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Ev, Mutfak ve Hediyelik Eşya Sektörü İstikrar Paketine Dahil Olmayı Bekliyor
Ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de destek paketi kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Açıklanan destek paketi demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarını kapsarken, birbiriyle iç içe geçmiş olan cam, alüminyum, çelik, bakır, pirinç, porselen, seramik, çini, ahşap, polyester’den üretilen ev, mutfak, hediyelik ve sanatsal eşyalar maalesef yer almıyor. Sektör platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.
02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
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Ekovitrin'den Ali Karabaş'a konuşan Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, sektörün içinde bulunduğu problemleri ve çözüm yollarını anlattı. Yetkililerden beklentilerini de dile getiren Çığır, sektör temsilcilerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
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hediyelik eşyalar çok pahalı, internetten alınca da kırılabiliyor, gidip alamıyoruz da, ne yapacağımızı şaşırdık valla bir an önce şu illet hastalık bir bitse de çıkıp alışveriş yapsak