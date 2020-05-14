ARTIK EVDE "GELİNLİK PROVASI" YAPMAK MÜMKÜN

Bazı firmalar çeyiz alışverişinde randevulu ya da görüntü sistemi ile çalışırken, bazı firmalar ise e ticaretin bu kadar arttığı dönemde “evde dene” hizmeti ile fark yaratıyor. Yaklaşık 3 ay önce kurulan şimdilerde ise sektöre hareketlenme getiren vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ünsal: “Gelinlik sektörü sadece gelin giysisinden ibaret değil. Gelinliğin yanında düğünlerde giyilen abiye giysi ve aksesuarlar da önemli bir üretim dalı. Kişiye özel olan bu ürünü, gelin adaylarımız üzerinde denemek, incelemek istiyor. Fakat bu ortamda mağaza mağaza gezmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz de toplumumuz için bir kült olan genellikle düğünden çok zaman önce başlanan gelinlik alışverişini e ticarete taşıyabilir miyiz diye düşündük. Sadece e-ticaret kanalıyla satmaya kalkışmak ise toplumun dinamiklerini iyi okuyamamak olurdu. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikâye oluşturduk. Portal ile kişilere evden çıkmadan yakınlarının yanında gelinlik deneme imkânı sağlıyoruz. Sadece gelinlik değil, nişanlık, abiye, bindallı ve aksesuar gibi kategorilerle de hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.