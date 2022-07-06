Reksoil Petrokimya Genel Müdürü Burak Demirgezer: 'Teknolojiye Yatırım Yapıyoruz'

Türkiye ve komşu ülkeler dahil olmak üzere, Kuzey Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgenin lider uluslararası otomotiv endüstrisi ticaret fuarı Automechanika Istanbul 2022, 2-5 Haziran tarihleri arasında Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye’nin ihracatında 30 milyar Amerikan dolarının üzerinde bir büyüklüğe sahip otomotiv satış sonrası sektörünü İstanbul’da bir kez daha tüm dünyadan profesyonellerle buluşturan Automechanika Istanbul 2022, yeni rekorlara imza attı. Çoğunluğu üreticilerden oluşan 12 salonda 825 firmanın katılımıyla bu yıl 15. kez gerçekleşen fuarı, Türkiye’den 34 bin 552 ve 141 ülkeden 13 bin 802 uluslararası profesyonel ile toplam 48 bin 354 kişi ziyaret etti. Fuar için özel olarak tasarlanan Automechanika Istanbul Dijital Platformu ise bir önceki fuara göre yüzde 32 oranında daha fazla kullanıldı. Almanya, Kore, Fas, Pakistan, Polonya, Hindistan ve Çin ülke pavilyonları ile birlikte 170 uluslararası, 655 yerli katılımcı firma, Türkiye’ye yakın ülkelerin yanı sıra okyanus aşırı bölgelerden de fuara yoğun ilgi gösteren satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri iş birliği ile organize edilen alım heyeti programı kapsamında ise yurtdışından yüksek bütçeli satın alma yetkilileri, fuar süresince programa kayıtlı katılımcılar ile B2B görüşmeler yapma imkanı buldu.

“GLOBALDE İLK 5 FİRMA ARASINDAYIZ”

Reksoil Petrokimya Genel Müdürü Burak Demirgezer, Reksoil Petrokimya olarak ihracata ağırlık veren bir firma olduklarını söyledi. Üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç ederken son dönemde iç piyasaya biraz daha ağırlık verdiklerini belirten Burak Demirgezer, “İhracat oranımız yüzde 60’lara indi. Biz kendi bünyemizde proses yağları bitmiş ürünleri pazarlıyoruz. Bunun dışında Marin yağımız, greslerimiz, antifirizlerimiz mevcut. Yaklaşık 5 yıldır yerli firma olarak sektöründe lider bir firmayız. Global firmalar arasında da ilk 5 arasındayız” dedi. Automechanika Istanbul 2022 Fuarı hakkında da görüşlerini açıklayan Burak Demirgezer, “Koronavirüs salgını sürecinde ilk fuarımızı geçtiğimiz yıl yapmıştık, katılım da oldukça yüksekti ve bu yıl tekrar bu fuarı düzenliyoruz. Yine katılım beklediğimizin üzerinde gerçekleşti. Hem yurt içi hem de yurt dışından misafirlerimiz standımızı ziyaret etti, firmamız açısından fuar çok iyi geçti” diye konuştu.

“PAZARA HAKİM BİR FİRMAYIZ”

Kaliteden hiçbir zaman taviz vermediklerini kaydeden Burak Demirgezer, “Müşterilerimizle ticari ilişkilerimizin dışında daha samimi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Biz pazara hakim bir firmayız, 66 ülkeye ihracatımız mevcut. Bizim müşterilerimizin neredeyse tamamı eski müşteriler ve dediğim gibi bunların sebebi de kurduğumuz güzel ilişkilerin sonucu” şeklinde konuştu. Kur baskısı hakkında da konuşan Burak Demirgezer, sözlerine şöyle devam etti: “Tabii bu durum bizi iç piyasada daha çok etkiledi, sadece kur artmıyor, bizim sektörümüzdeki hammadde fiyatları da oldukça yükseliyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman fiyatlardaki artış da çok fazla olmaya başladı. Bu durum iç piyasada bizim için bir dezavantaj ama ihracat tarafında hiç bir problemimiz yok. İlk başlarda Afrika ağırlıklı ihracatımız yoğundu, sonrasında Balkan ülkeleri ve Güney Amerika’ya yoğun bir ihracatımız mevcut. Avrupa ülkelerine de ihracatımız var. Asya tarafında da ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı oldukça fazla.” Marin tarafında ağırlıklı satışlarının mevcut olduğunu ifade eden Burak Demirgezer, “Artık Türkiye pazarından çıkıp global pazarda da satış yapmaya başladık. Farklı noktalarda örneğin Singapur ve Avrupa gibi farklı noktalarda tedarik yapmaya başladık. Sadece burada değil artık gemiler dünyanın neresine giderse gitsin bizim yağlarımıza ulaşabilecekler. Bunun en büyük çıkış noktası bizim ihracatta güçlü olmamızdan kaynaklanıyor. Biz firma olarak teknolojiye yatırım yapıyoruz. Günümüzde elektrikli otomobil pazarı çok güçlü ve biz de burada şunu görüyoruz, ileride otomobil tarafında yağa daha az ihtiyaç duyulacak fakat endüstriyel tarafta her zaman yağ bir ihtiyaç. Biz yönümüzü otomotivden çıkıp endüstriyel tarafa doğru yöneltmeye başladık. Hedeflerimizi de bu yönde geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı.